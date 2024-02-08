Пограничники показали, как уничтожали вражеские дроны на юге: яркое видео

Во время очередной дроновой атаки, которую войска России устроили вечером 7-го – ночью 8 февраля, небо над Украиной защищали в том числе сотрудники Одесского пограничного отряда и Морской охраны Госпогранслужбы. Они сбили три вражеских БПЛА типа Shahed.

В Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в четверг, 8 февраля, показали видео боевой работы. Кадры сняли военнослужащие, которые ликвидировали российские дроны-камикадзе иранской разработки.

Запись была сделана в темное время суток. Локация не уточняется, однако очевидно, что это Одесская область.

Пограничники вели по беспилотникам противника интенсивный огонь, следы от стрельбы было видно в ночном небе.

В Воздушных силах ВСУ ранее отчитались, что ночью 8 февраля наши воины уничтожили 11 из 17 дронов-камикадзе Shahed. Противовоздушная оборона работала в четырех областях, преимущественно на юге. Атака продолжалась более пяти часов. Известно о прилетах на Одесщине и Николаевщине.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 8 февраля оккупанты прятали все свои корабли-ракетоносители в портах Черного моря в связи со штормовой погодой.

– Однако ближе к полудню 8 февраля страна-агрессор вывела в акваторию один надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров". Оккупанты отправили свой корабль с ракетами "Калибр" на боевое дежурство несмотря на шторм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!