Уровень ракетной опасности значительно вырос: РФ вывела фрегат с "Калибрами" в море

Российская Федерация ближе к полудню 8 февраля вывела в акваторию Черного моря один надводный ракетоноситель. Оккупанты отправили свой корабль с ракетами "Калибр" на боевое дежурство в Черное море несмотря на шторм.

Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров". Об этом в 12:25 четверга сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

На вооружении у "Адмирала Макарова" может находится восемь крылатых ракет "Калибр".

Военные предупредили, что такие действия россиян повысили угрозу обстрела.

"Уровень ракетной опасности значительно повышен! К сигналам воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно!" – написала пресс-служба.

Еще утром 8 февраля оккупанты прятали все свои корабли-ракетоносители в портах в связи со штормовой погодой.

Напомним, что "Адмирал Макаров" – новый флагман вражеского Черноморского флота после потопления украинскими военными крейсера "Москва".

В октябре 2022 года фрегат "Адмирал Макаров" получил повреждения в результате атаки надводными дронами-камикадзе, но был отремонтирован.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 7 февраля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Николаеве погибли мирные жители.

– Институт изучения войны предположил, что оккупанты специально разрабатывали комбинацию дронов, крылатых и баллистических ракет во время этой атаки, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!