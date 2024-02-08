Уровень ракетной опасности значительно вырос: РФ вывела фрегат с "Калибрами" в море
Российская Федерация ближе к полудню 8 февраля вывела в акваторию Черного моря один надводный ракетоноситель. Оккупанты отправили свой корабль с ракетами "Калибр" на боевое дежурство в Черное море несмотря на шторм.
Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров". Об этом в 12:25 четверга сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
На вооружении у "Адмирала Макарова" может находится восемь крылатых ракет "Калибр".
Военные предупредили, что такие действия россиян повысили угрозу обстрела.
"Уровень ракетной опасности значительно повышен! К сигналам воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно!" – написала пресс-служба.
Еще утром 8 февраля оккупанты прятали все свои корабли-ракетоносители в портах в связи со штормовой погодой.
Напомним, что "Адмирал Макаров" – новый флагман вражеского Черноморского флота после потопления украинскими военными крейсера "Москва".
В октябре 2022 года фрегат "Адмирал Макаров" получил повреждения в результате атаки надводными дронами-камикадзе, но был отремонтирован.
Как писал OBOZ.UA:
– Утром 7 февраля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Николаеве погибли мирные жители.
– Институт изучения войны предположил, что оккупанты специально разрабатывали комбинацию дронов, крылатых и баллистических ракет во время этой атаки, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону.
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