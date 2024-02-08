Специально разработали такой ударный пакет: в ISW указали на особенности российской атаки на Украину 7 февраля

Утром 7 февраля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. При чем оккупанты специально разрабатывали комбинацию дронов, крылатых и баллистических ракет во время атаки, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону.

Дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты Х-101/555 в большей степени играли роль отвлекающего маневра, а главной ударной силой враг выбрал баллистику. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В общей сложности путинские террористы запустили по Украине 64 беспилотника и ракеты: 20 БПЛА Shahed, 29 крылатых ракет Х-101/555/55, четыре крылатые ракеты Х-22, три крылатые ракеты "Калибр", три баллистические ракеты "Искандер-М" и пять ракет С-300. Аналитики обратили внимание, что средства поражения, которые враг использовал 7 февраля, символизирует постоянную гонку инноваций в наступлении, обороне и адаптации в воздушной сфере, в которой участвуют Россия и Украина.

В ISW отметили, что украинской противовоздушной обороне удалось сбить большую часть крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников Shahed, что может свидетельствовать о том, что российские войска запустили ракеты серии Х-101 и БПЛА с целью отвлечь силы ПВО. По мнению аналитиков, таким образом оккупанты пытались помочь другим ракетам дойти до намеченных целей.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что россияне, вероятно, использовали ракеты 3М22 "Циркон". По предварительным данным, оккупантам пришлось адаптировать пусковые установки "Циркон" для поражения целей, расположенных на большом расстоянии. Также российские войска интегрировали в свои ударные комплексы северокорейские ракеты.

Аналитики заявили, что страна-террорист Россия экспериментирует с ударами по Украине, чтобы достичь максимально желаемого эффекта. В свою очередь украинские войска адаптируют свои силы на новые российские удары.

Напомним, 7 февраля страна-террорист Россия атаковала Украину не только дронами-камикадзе, но и ракетами – Х-22, "Искандер", "Калибр", С-300 и другими. Силы ПВО сбили 15 из 20 "Шахедов" и 29 из 44 ракет разного типа.

Ранее сообщалось, что оккупанты запустили несколько волн ракет по Украине. В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары. Сообщалось о прилетах в Николаеве и Дрогобыче Львовской области.

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