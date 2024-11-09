Атака дронов на химзавод в Тульской области была операцией СБУ и ССО: появились подробности

Сегодня ночью дроны СБУ и ССО нанесли удар по Алексинскому химическому комбинату в Тульской области России, являющемуся важным объектом российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятие, входящее в состав корпорации "Ростех", производит боеприпасы, прах и другие материалы для нужд русской армии.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. "Этой ночью дроны СБУ и ССО "посетили" Тульскую область РФ Алексинский химический комбинат. Он входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК", – сообщил источник.

Около 21:30 по местному времени в разных регионах России была объявлена воздушная тревога из-за активности беспилотников. В 3 ночи местные жители сообщили о взрывах на территории химкомбината и многочисленных пожарных автомобилях, направлявшихся к месту возгорания.

По словам источника в СБУ, такие атаки являются частью стратегии по поражению объектов, поддерживающих войну России против Украины. Удары по складам, военным базам и производственным предприятиям, обслуживающим российскую армию, значительно снижают возможности РФ для дальнейших военных действий.

"СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории РФ, привлеченным к войне в Украине. Поражения складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, являющихся частью российского ВПК, снижают возможности россии терроризировать нашу страну", – отметил источник в СБУ.

Стоит отметить, что официально местные власти поражение завода не признали: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уверяет, что все закончилось выбитым стеклом в одном из частных домов.

Напомним, в ночь на 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.