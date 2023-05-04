Атака дронов на Одессу была непривычной: к какому маневру прибегли оккупанты

Ночью 4 мая Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе, 12 из которых сбили силы ПВО и три попали в общежития учебных заведений. Как сообщается, во время атаки страна-террорист запускала дроны необычным способом, а именно с территории временно оккупированной Херсонщины.

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Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Odesa. Таким образом, оккупанты хотели отомстить за атаку беспилотников на Кремль.

"15 дронов типа Shahed 131 и Shahed 136 были выпущены из направления Азовского моря. С использованием особенностей ландшафта, пытались запустить их необычным способом через временно оккупированную территорию Херсонщины. Таков обходной маневр", – отметила Гуменюк.

Как сообщалось ранее, государство-террорист Россия ночью 4 мая атаковало Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Отмечается, что пожар на месте прилета специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали.

Напомним также, что в Белом доме назвали бессмысленными упреки РФ об американской атаке по Кремлю. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение об атаке на Кремль было продиктовано Киеву из Вашингтона.

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