В Белом доме назвали бессмысленными упреки РФ об американской атаке по Кремлю

В Москве обвинили США в причастности к атаке беспилотников на Кремль и покушении на жизнь президента Путина. Однако Киев и Вашингтон отвергают эти обвинения.

Видео дня

Об этом сообщает CNN. Так, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение об атаке на Кремль было продиктовано Киеву из Вашингтона, а Украина просто выполнила приказ.

"Мы знаем, что часто даже не Киев сам определяет цели, они определяются в Вашингтоне, а затем эти цели доносятся в Киев, чтобы Киев выполнял", – сказал Песков.

Песков не предоставил никаких доказательств своих заявлений и не рассказал дополнительных подробностей о предполагаемом нападении, заявив, что информация будет раскрыта позже. Он также сообщил журналистам, что Путин остается "спокойным", несмотря на вероятное "покушение" на него.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби назвал "смешными" обвинения Пескова, что США направили Украину совершить атаку беспилотника на Кремль и покушение на президента Владимира Путина.

Ранее представители США сообщили, что пока они еще анализируют инцидент и не обладают достаточной информацией, чтобы определить потенциальных виновных.

Напомним, что в пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

Ранее сообщалось, что около 3 часов ночи в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина вздымается дым.