Перелом в войне – не повод для эйфории. Украинское информационное пространство всё чаще наполняется разговорами о "переломном моменте" в войне. О нём говорят военные, экономисты, политологи, историки и другие эксперты. Каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Кто-то анализирует ситуацию на фронте и соотношение сил. Кто-то обращает внимание на экономические проблемы россии. Кто-то смотрит на события через призму великих исторических процессов.

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Несмотря на различия в оценках, общий вывод звучит примерно одинаково: ход войны постепенно меняется, а россия всё больше теряет свои позиции. Это хорошая новость, но вместе с ней возникает и определённая опасность – опасность завышенных ожиданий.

Словосочетание "переломный момент" часто воспринимается как обещание скорого разрешения конфликта. Если перелом уже произошел, то не означает ли это, что завтра украинские войска выйдут к границам 1991 года, а послезавтра наступит мир? История великих войн свидетельствует об обратном.

Даже сегодня историки спорят, когда именно произошёл перелом в Первой мировой войне. Это был Верден? Битва на Сомме? Или, возможно, вступление Соединённых Штатов в войну? Аналогичные дискуссии ведутся и по поводу Второй мировой. Битва за Британию? Сталинград? Курск? Обычно переломный момент определяется лишь задним числом, когда результат уже известен. Более того, ход крупных войн редко меняется мгновенно. Чаще всего решающее значение имеют не отдельные сражения, а длительные процессы, постепенно изменяющие соотношение сил.

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Именно поэтому сегодня, возможно, стоит говорить о переломе лишь в контексте постепенного изменения траектории войны. Современная война ведется одновременно на фронте, в экономике, технологиях, логистике, дипломатии и информационном пространстве. Действительно, всё больше признаков свидетельствует о том, что россия сталкивается с накоплением проблем, которые уже не удаётся компенсировать. Мы постепенно загоняем "недоимперию" в ловушку. Но ключевое слово здесь – "постепенно".

В стратегической теории существует понятие "точки перегиба". Это момент, когда старая модель (в нашем случае это недоимперия) ещё работает, но уже не обеспечивает прежнего результата. Подобно этому выглядят многие исторические поражения. Сначала система накапливает ошибки, теряет эффективность и постепенно истощается. Лишь потом все видят очевидный результат.

Сегодня россия ещё не находится на самом краю пропасти. Было бы опасно недооценивать противника. Загнанный в тупик хищник остаётся опасным. Для нас практический вывод очевиден. Не расслабляться, не обманывать себя завышенными ожиданиями, что завтра наступит мир, а ещё больше работать на результат, укреплять собственные возможности, масштабировать успешные решения.

Исход войны определит наша способность использовать свой исторический шанс. Поэтому сегодня время для концентрации усилий. Держим строй. Вместе к Победе. Слава Украине!