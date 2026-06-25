Я не смог дочитать статью о полке "Скала", которая вышла на информационном ресурсе "Бабель". Если хотя бы половина из того, что написано, правда, тоооо… Мне, как бывшему командиру взвода, а потом уже роты, трудно всё это адекватно воспринимать. Двадцать шесть небоевых потерь новобранцев в течение примерно полугода??? Серьёзно??? Фактически взвод тю-тю? И почти всё списано на пневмонию?! Какая сссссука удобная болезнь? А куда смотрели "атцы-командиры"? Или этот вопрос вообще никого не интересует?

Видео дня

Где-то в январе 2024 года мои ребята начали болеть. По очереди. Сначала Ростик. Через несколько дней выздоровел. Но сразу же заболел Лёшка. За ним – Сергей. Так и ездили на боевые задания с кучей лекарств в карманах. Жили тогда все вместе в одном доме, в селе возле Таврийского. А когда все живут вместе, болезнь со временем настигает каждого. Чёртова "орви" не проходила, и Лёшка отпросился в Запорожье, где заехал в больницу. Вердикт поставили сразу – пневмония. Госпитализация. Вслед за ним в больнице оказался Сергей. Тот же самый диагноз. Главный медик роты высказал мне всё, что думает, за то, что мы сами, без разрешения начальника медицинской службы бригады, поехали в эвакуационный пункт. Мол, так не делается. Возможно! Но для меня важнее было сэкономить время, а не все эти формальности! На следующий день заболел Андрей. Ладно! Соответственно отвожу его в медотряд. Там поставили диагноз – орви. Два раза в день созвон.

Главные истории дня

– Андрюха, как дела?

– Да хз, командир! Без изменений! Температура как была тридцать восемь, так и держится. – Тебе что-нибудь дают?

– Какие-то таблетки.

– Плюююююс…

Звоню старшему медику роты.

– Слава, что с Андреем?

– Кот! У него орви. Лечат!

– Странно, но ему ведь не становится лучше.

– Ну, начальник медицинской службы сказал, что динамика положительная!

– Ладно, посмотрим!

Через три дня "положительной динамики", после эвереста моих ругательств и угроз забрать бойца из медроты и лично отвезти его в эвакуационный пункт, Андрея всё-таки из медроты отвезли в гражданскую больницу. Сразу госпитализация. Пневмония. Мои ругательства, наверное, были слышны в соседней области. На следующий день мы все (кто ещё не заболел) помчались в Запорожье, в частную клинику, чтобы пройти КТ лёгких. Сами так решили, потому что мне нужно было ТОЧНО знать, что с ребятами всё в порядке. Ведь как командир взвода я отвечаю за них перед командиром роты и, что важнее, перед их семьями! Ведь как потом жить, как смотреть в зеркало, если из-за твоей халатности командира, офицера, умрет человек?! Списать на пневмонию?.. А это чертово зеркало тоже всё спишет?

Хотя, когда читаешь такие статьи, то в очередной раз становится понятно, что в некоторых частях проще списыть человека, чем, например, радиостанцию. Вот тогда-то и начинается куча бумаг, объяснений, согласований и так далее! А человек?… Ну, умерли двадцать шесть новобранцев (судя по статье), ну и кто с этим разбирался? Почему не оказали помощь вовремя? Почему вовремя не госпитализировали? Чем лечили? А если в роте не хватило медика соответствующей специальности, то почему человека не отвезли в гражданскую больницу? Могли "симулировать"? Конечно же, могли, хотя трудно "симулировать" температуру выше 38 в течение нескольких дней… "Командир, пренебрегающий тысячами, потом начинает считать десятки"

p.s. На фото мои "котята" во время работы в районе Малой Токмачки!