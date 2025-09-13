Россия ночью атаковала Украину ракетой и 164 БпЛА: обезврежены 137 целей

В ночь на 13 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 165 средств воздушного нападения, более половины из них – дроны типа "Шахед". Силы ПВО обезвредили 137 БпЛА.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередная ночь российского воздушного террора началась с первых запусков войсками РФ средств воздушного нападения около 20:00 12 сентября.

В целом враг атаковал баллистической ракетой и 164 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска. В частности, зафиксировано около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Что известно о последствиях российских ударов

От российских атак страдала, в частности, Днепропетровщина. Как рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, россияне с вечера били FPV-дронами и артиллерией по Никопольскому району: атакованы райцентр и Марганецкая громада.

В результате обстрела в Никополе повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередач.

Синельниковский район области российская армия атаковала беспилотниками и КАБами: под ударами врага оказались Дубовиковская, Межевская, Покровская громады.

"Ранены двое мужчин. Загорелись комбайн, админздание и частный дом. По информации Воздушного командования, над областью защитники сбили 3 БпЛА", – отметил Лысак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе отметили увеличение эффективности работы РЭБ против ракет "Кинжал". Под их влиянием эти российские ракеты, по словам военных, начали реже попадать по целям.

Также накануне, 12 сентября, стало известно, что оккупанты ударили дронами по промышленной зоне на окраине Сум и атаковали область ракетами. В результате атаки есть погибшие.

