Оккупанты ночью атаковали Украину 115 дронами: защитники неба обезвредили почти сотню из них

В ночь на 27 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 115 средств воздушного нападения . Силы ПВО обезвредили 97 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход ночной атаки

Терроризировать украинцев ударными дронами россияне начали около 21:00 пятницы, 26 сентября.

С тех пор и до утра они запустили 115 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", а также беспилотников других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Среди целей, летевших на украинские города и села, было более 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается – на севере новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах около 9 часов утра.

Что известно о последствиях

В Винницкой области ночью российским войскам удалось попасть по критической инфраструктуре, заявила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Там вспыхнул пожар.

"Также поврежден жилой дом – остекление окон, крыша. По последним данным, пострадавших, травмированных нет. По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено. Без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы. Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц техники", – рассказала она.

В Одесской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В УЗ заявили о повреждениях. При этом ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали: поезда в разгар ударов остановили на безопасном расстоянии от места прилетов.

Сейчас ряд поездов курсирует с опозданием.

В Запорожье россияне около 23 часов накануне ударили дронами по магазину: вспыхнул пожар на площади 50 кв. м, рассказали в ГСЧС

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены два легковых автомобиля и соседние здания. Жертв и пострадавших нет", – отметили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 сентября, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что в 800 метрах от Пивденноукраинской АЭС взорвался дрон. В результате взрыва образовалась большая воронка, повреждены здания поблизости и ЛЭП, выбиты стекла в транспортных средствах, припаркованных рядом. Сама АЭС не пострадала.

Всего в районе Пивденноукраинской АЭС той ночью фиксировались 22 дрона, некоторые подлетали на расстояние до полукилометра.

