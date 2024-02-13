Атака 'Шахедов' на Днепр: в Воздушных силах назвали главные цели оккупантов

В ночь на вторник, 13 февраля, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе "Шахедами" город Днепр. Враг среди прочего попытался атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

Однако большинство целей сбили украинские защитники. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"В Днепре сегодня было жарко. Противовоздушная оборона работала сегодня больше всего именно в этом регионе. Объекты, которые пытался поразить и, к сожалению, есть определенные повреждения, это объекты топливно-энергетического сектора, которые враг часто атакует", – сказал он.

Игнат подчеркнул, что успешно уничтожены 16 из 23 беспилотников. Кроме того, он отметил, что вражеские атаки стали более интенсивными в прифронтовых регионах, а Днепр, находясь рядом с линией фронта, стал одним из таких регионов.

"Процент сбыта целей может быть меньше. Ничего удивительного в этом нет. Когда "Шахеды" пролетают дальше внутрь страны, их добивают в тех местах, где это возможно. Больше всего работают ударные огневые группы по беспилолтникам", - пояснил представитель ПС.

Напомним, что во время ночной атаки силы ПВО сбили 10 "Шахедов" в Днепровском районе Днепропетровской области. Вражеские дроны попали в инфраструктурный и энергетический объекты в Днепре. Там загорелись пожары, но спасателям удалось их оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала. В результате попадания в энергетический объект часть жителей города осталась без света, однако впоследствии почти всем абонентам удалось возобновить электроснабжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 февраля оккупанты ударили дронами-камикадзе по подстанции "Укрэнерго" на Днепропетровщине. На месте попадания разгорелся пожар, из-за обстрелов были обесточены потребители в двух районах.

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