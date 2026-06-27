"Атаки будут продолжаться и в дальнейшем, но…": "Флеш" объяснил, что означает отключение ретрансляторов в Беларуси

Беларусь, союзник страны-агрессора, выполнила условие президента Украины Владимира Зеленского и отключила сеть ретрансляторов, с помощью которых Россия управляла своими ударными дронами в режиме реального времени над западными регионами Украины. Но это не означает, что российские военные перестанут наносить удары беспилотниками по Украине или хотя бы по западным регионам нашего государства. Такие дроновые атаки на Украину будут продолжаться.

Видео дня

А вот характер этих атак существенно изменится. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

О чём идёт речь

Как известно, еще несколько лет назад россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" в дополнение к GPS-навигаторам еще и радиомодемы связи. Это позволило им не только получать видеоизображение с камеры дрона, но и управлять ударными дронами в режиме реального времени.

Радиоканал для этого поддерживает специально развернутая сеть радиотрансляторов. Башни этой сети находятся на территории России, а также были установлены на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Башня радиотранслятора дает оператору "дополнительные" 200 километров управления дроном в режиме реального времени. Таким образом, до Львова, Ковеля и других городов Западной Украины эти башни не дотягивали. Именно поэтому на белорусской территории и были развернуты как минимум четыре вышки с ретрансляторами.

Главные истории дня

И именно эти башни имел в виду украинский лидер, ставя ультиматум самопровозглашенному "президенту" Беларуси Александру Лукашенко.

Что будет дальше

Но тот факт, что Лукашенко выполнил требование украинского президента, не означает, что российские военные перестанут наносить удары беспилотниками по Украине. Атаки дронов, в том числе с территории РБ, будут продолжаться, однако характер таких атак существенно изменится.

"Атаки будут, но не в режиме онлайн-управления. Это будут стандартные атаки шахидов по GPS-координатам. Разведки не будет. Это очень важно, потому что россияне не только атакуют нас онлайн благодаря этим сетям — они проводят мощную разведку, выискивая наши объекты инфраструктуры, нашу ПВО и так далее", — заявил Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он пояснил, что теперь не будет онлайн-атак на локомотивы поездов и позиции ПВО, по крайней мере, некоторое время. Также россияне лишились возможности искать "коридоры" в украинской ПВО, места без перехватчиков и т. п.

Что предшествовало

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории – речь идет именно о ретрансляторах, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам. Президент поставил ультиматум: если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сама это сделает.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия поддержала право Украины на оборону после указанного заявления Владимира Зеленского. Брюссель считает, что Беларусь остается одним из ключевых союзников РФ.

В течение последних суток вдоль белорусско-украинской границы не фиксировались пролеты российских дронов. Очевидно, Лукашенко выполнил требование украинского президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!