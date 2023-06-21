'Атаки были, результата не было': у Буданова прокомментировали попытки России попасть в штаб-квартиру ГУР

Во время массированной атаки по Киеву 29 мая Россия действительно предпринимала попытки попасть в помещение украинской разведки. Однако поставленных целей оккупанты не достигли.

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Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев-24". Он подтвердил информацию, ранее озвученную изданием The Economist.

"Да, атаки были. Но результата ни желаемого, ни озвученного российским смешным диктатором они не достигли. Работа ГУ ГУР не останавливалась в результате этих враждебных действий ни на час. В том числе по помещению можем это говорить", – ответил Юсов.

Других подробностей этих атак Юсов не указал.

Накануне издание The Economist писало о двух попытках россиян – в марте и мае 2023-го – нанести удары по зданию Главного управления разведки МО в Киеве.

По данным издания, во время массированной атаки по Киеву 29 мая в сторону штаб-квартиры разведки РФ выпустила баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Эта попытка тоже была провальной.

Журналисты утверждали, что повреждения получили здания рядом, вместе с людьми в самом помещении разведки все было хорошо.

Напомним, в Киеве 29 мая раздались взрывы. Тогда украинская ПВО сбила вражеские ракеты. В городе и области была объявлена воздушная тревога. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

После этой атаки российская пропаганда распространила фейк о якобы гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова от ракетного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов прокомментировал "вбросы" российской пропаганды о якобы его тяжелом ранении и смерти. Он потролил окупантов, передав привет пресловутому экснардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Ильи Киви, бежавшего в РФ.