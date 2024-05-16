Из того, что вчера удалось добыть по воздушной атаке на аэродром Бельбек, в девичестве "Кача", так и не удалось точно установить, был ли туда нанесен один удар или все же их было два с интервалом в час. Обе версии имеют право на жизнь и возможно, там час что-то горело и добралось до чего-то, что вызвало взрыв, принятый за прилет. Но все же мы склоняемся к версии о том, что туда прилетело дважды и вот почему. После того, как прилетело все из первого пакета, на аэродроме стала гореть уж слишком дорогая техника – самолеты и установки ПВО комплекса С-400.

В такой ситуации сложно себе представить, что командование базы не предприняло мер для тушения всего этого добра, поскольку так можно легко попасть под трибунал. Даже если бы аэродром находился в какой-то отдаленной локации, а прилетами были выведены из строя штатные средства пожаротушения, то и в таком случае личный состав принялся бы тушить пожар подручными средствами, а именно – багор, топор и ведро с песком, плюс – огнетушители, коих на авиабазе должно быть огромное количество и самых разных габаритов.

Понятно, что потушить то, что уже горит и может взорваться именно подручными средствами вряд ли кто-то станет, но вот не допустить распространение пожара дальше по территории – вполне возможно и таким способом. Но в данном случае все происходило на северной окраине временно оккупированного Севастополя и при таком раскладе пожарные из гражданских частей и с базы бывшего ЧФ должны были добраться до аэродрома за 10-15 минут и уже своими средствами, пожарные машины точно потушили бы все, что горело, с безопасной дистанции. Так что повторные взрывы, скорее всего были вызваны повторными же прилетами.

А раз так, то скорее всего, наши военные скорректировали данные по первой атаке и нанесли повторный удар туда, куда не долетело в первый раз. Но что тут важно – точно был выведен из строя комплекс ПВО С-400. Уже сколько там всего машин было уничтожено, пока неизвестно, но зато все источники говорят о том, что сгорела штатная РЛС, а значит, ядро всего комплекса приказало долго жить. И если даже целыми остались другие пусковые установки, без локатора они стали простой мишенью.

И вот стало известно о том, что уже этой ночью по Бельбеку снова прилетело. Уже привычно гауляйтер Севастополя сообщил о том, что сбито сто-пятьсот ракет и до земли долетели только обломки. Только вот после того, как вчера снесли систему "Триумф", сбивать баллистические ракеты там могут разве что матом и теми самыми подручными средствами, о которых сказано выше: багор, топор и ведро с песком. Ну а местные жители пишут о том, что зарево пожара, который образовался после прилета, оказалось еще более впечатляющим, чем это было вчера. По слухам, ни самолетам, ни чему-то еще теперь там заправляться нечем, поскольку выгорело хранилище топлива. Это не значит, что топливный терминал стал единственной целью, просто его горение было видно далеко и потому именно об этом можно говорить наверняка. А вообще, согласно спутниковым снимкам, горело примерно тут.

Отсюда следует, что наши военные точно знают, до какой степени нужно раскатать эту авиабазу и что именно там должно быть уничтожено полностью. Очевидно, что вчера работы были не закончены и наверное, противник там что-то перемещал с места на место, что и удалось зафиксировать. Именно за этим сегодня прилетела третья ракетная волна. Будем надеяться, что теперь удалось завершить начатые вчера мероприятия. Ну а если они себя успокаивают сказками о том, что все чисто сбили, то это – их дело. Могут рассказывать что угодно. Единственное, что у личного состава аэродрома будет грандиозный парко-хозяйственный день, по сбору "обломков сбитых ракет".