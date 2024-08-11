Атакой на Курскую область Украина успешно изменила нарратив войны, нанеся огромный удар Путину – The Hill

На этой неделе украинские войска совершили потрясающую операцию, вторгшись в Россию и атакуя пограничный регион – Курскую область. Это наступление стало первым нападением иностранного государства на европейскую территорию России со Второй мировой войны.

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Неожиданная операция возмутила кремлевского диктатора Владимира Путина, назвавшего вторжение "большой провокацией". Это повышает опасения возможной эскалации конфликта как с Украиной, так и со США, главным союзником Киева, пишет The Hill.

По мнению Елены Кудзько, вице-президента по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC, Украина успешно изменила нарратив войны, зайдя на территорию России.

"Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная. Совершив эту атаку, Украина действительно сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию", – объяснила она.

Федерико Борсари, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, считает, что Курская операция напоминает контрнаступательные операции в Харькове и Херсоне в 2022 году. По его словам, эта операция оказывает давление на Россию, заставляя ее оттягивать войска для защиты своих границ.

По данным The Hill, Украина атакует по двум основным направлениям: в сторону Суджи и Кореновского района.

Томаш Блусевич, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета, считает, что Украина, вероятно, уйдет из Курской области после того, как заставит Россию перебросить несколько бригад, которые используются для позиций на линии фронта.

Вместо того чтобы удерживать эту территорию, план Украины может заключаться в том, чтобы атаковать стратегические ресурсы в России, в том числе технику и территории, которые используются для осуществления атак. Захват пленных и территории также могут быть использованы в переговорах и обмене пленными. Украинские силы также захватили газоизмерительную станцию в Курской области, под угрозой оказалась и расположена недалеко от Курской АЭС.

По словам Брока Бирмана из Немецкого фонда Маршалла, украинское наступление имеет стратегическое значение, поскольку оно направлено на важные активы в России. Это заставляет Россию перераспределять ресурсы для защиты.

Курская наступательная операция также вынудила русских людей столкнуться с прямыми последствиями войны. Ранее украинские удары по России были ограничены случайными атаками беспилотников на нефтебазы или стратегические объекты. В последние несколько месяцев они начали использовать дальнобойную артиллерию для поражения целей вблизи границы.

Несмотря на то, что Путин сохраняет контроль над страной, операция в Курской области подвергает сомнению его утверждение о том, что война "находится под контролем".

Добавим, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость и уязвимость российского режима. Происходящее является частью давления на страну-агрессора, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны говорят, что военное командование РФ пока может опрокидывать более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины в Курскую область, однако, скорее всего, на передислокацию потребуется дополнительное время.

Другие нерегулярные российские силы уже прибывают на место, а опрокидывание сил Северной группировки войск РФ может свидетельствовать о решении Москвы пожертвовать наступлением в Харьковской области ради обороны на Курщине.

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