Россия может перебросить в Курскую область подразделения с востока Украины, но на это потребуется время – ISW

Военное командование РФ в настоящее время может перебрасывать более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины в Курскую область, однако, скорее всего, на передислокацию потребуется дополнительное время. Прочие нерегулярные российские силы уже прибывают на место, а переброска сил Северной группировки войск РФ может свидетельствовать о решении Москвы пожертвовать наступлением на Харьковщине ради обороны на Курщине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 9 августа. Как отмечают аналитики, военное командование РФ, по-видимому, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе границы, и ближние силы в тылу, большинство из которых укомплектованы призывниками и нерегулярными силами, для реагирования на украинское вторжение в Курскую область.

Эти подразделения, вероятно, будут первыми, кто принимает удар, даже если командование ВС РФ решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения с других направлений фронта, говорится в отчете.

При этом прочие нерегулярные российские силы, включая те, которые ранее были развернуты в других районах линии фронта, также прибывают в Курскую область.

Речь идет об элементах сил "ДНР", таких как формирование "Дикая дивизия Донбасса" и бригада "Пятнашка", которые уже прибыли в Курскую область после наступательных операций на Донетчине.

Кроме того, совет командиров ЧВК "Вагнер" 9 августа опубликовал заявление, в котором заявил о готовности развернуться в приграничной зоне Курской области "по первому зову", и российские "милблогеры" заявили, что некоторые бывшие "вагнеровцы" уже начали прибывать в Курскую область.

Пропагандисты также заявили, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" действуют по всей Курской области, в том числе в селе Большое Солдатское, а элементы чеченского отряда "Аида" действуют вблизи города Суджа.

Сообщается, что подразделения Сил специальных операций РФ также действуют в приграничных районах Курской области, в том числе вблизи Суджи.

Также сообщается, что командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов находится в Курской области для командования чеченскими силами, и 9 августа он заявил, что у военных РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы остановить украинское наступление, хотя неясно, намерено ли командование РФ перебрасывать дополнительные, более боеспособные и хорошо оснащенные силы в приграничную зону.

Возможно, военное командование РФ в настоящее время перебрасывает более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения с востока или юга Украины в Курскую область, однако, скорее всего, на передислокацию потребуется дополнительное время, отмечают в ISW.

Один из российских "милблогеров" 9 августа заявил, что элементы 44-го армейского корпуса Северной группировки войск (Ленинградский военный округ) действуют вблизи города Рыльск Курской области, однако, предположил, что командование РФ может перебрасывать элементы, которые Северная группировка войск накопила для своей наступательной операции на севере Харьковщины, чтобы ответить на украинскую операцию в Курской области.

Это утверждение "милблогера", если оно верно, предполагает, что российское военное командование оценивает операцию Украины как более существенную, полагают аналитики.

"Значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает: военное командование РФ определило, что сбои в наступательной операции на севере Харьковской области являются необходимой жертвой для надлежащего реагирования на украинское вторжение, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков линии фронта", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков ISW, более масштабные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.

При этом, как отмечают ISW, командование РФ может сопротивляться оперативному давлению, требующему перебросить силы с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы украинское вторжение нарушило российские наступательные операции на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появилась информации об уничтожении очередной колонны армии РФ в Курской области, а также российского вертолета Ка-52.

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции" в связи с боевыми действиями в Курской области.

По мнению аналитиков, вторжение в Курскую область показало слабость обороны РФ в приграничной зоне. При этом атака стала для кремлевского диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года. Возвращение контроля РФ над Курской областью может занять много времени, полагают эксперты.

