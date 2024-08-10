Еще одно подкрепление не доехало: на Курской трассе сожгли очередную колонну армии РФ. Видео

Очередная колонна армии РФ, которая направлялась на подкрепление в зону боевых действий в Курской области, где украинские войска продолжают продвигаться, не доехала до места назначения. Она была атакована на Курской трассе.

Видео дня

В настоящее время в сети активно распространяют видео этого события. Вероятно, это колонна чеченского спецподразделения "Ахмат". Видео движения их военной техники незадолго до этого опубликовали в российских пабликах.

На следующем видео видно, что были поражены по меньшей мере два военных автомобиля. Детали о количестве жертв и точном количестве уничтоженной техники пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области России, вероятно, разбили засаду российских военных. Военная техника оккупантов сгорела дотла.

Напомним, что в Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

Ранее российские источники сообщили 9 августа, что украинские войска якобы продвинулись дальше к востоку в Курской области, но, вероятно, уже не действуют так далеко на север или запад. Они заявили о еще одном трансграничном вторжении к северо-востоку от города Сумы, продвижению в направлении Кучерова, а также к востоку в Плехово к юго-востоку от Суджи.

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