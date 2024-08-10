Что происходит в Курской области: аналитики ISW оценили "изменения на карте" за последние сутки

Российские источники сообщили 9 августа, что украинские войска якобы продвинулись дальше к востоку в Курской области, но, вероятно, уже не действуют так далеко на север или запад. Они заявили о еще одном трансграничном вторжении к северо-востоку от города Сумы, продвижению в направлении Кучерова, а также к востоку в Плехово к юго-востоку от Суджи.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, указывают на то, что вторгшиеся в регион войска недавно действовали:

– западнее Суджи, в пределах населенного пункта;

– к северу от Суджи возле Казачьей Локни;

– к северо-востоку от Леонидово и в Дмитрюкове.

В то же время, российские милблогеры продолжали делать противоречивые заявления об "украинских позициях" в Судже: одни утверждали, что украинские силы не действуют там, другие заявляли, что они не могут делать это свободно, а третьи – что указанная территория вообще является спорной "серой зоной".

Кроме того, пропагандисты утверждали, что противник якобы действует северо-восточнее Суджи близ Мартыновки; к северу от Суджи в районе Второго Княжеского, Ивницы, Заолешенко, Русского Поречья (16 км от международной границы); и западнее Суджи у Гончаровки.

В целом, как отметили аналитики, подавляющее большинство российских сообщений о Курской области от 9 августа не согласовывается с предварительными заявлениями о том, что мобильные "украинские группы" действуют на глубине более 20 километров в Курской области.

В то же время, стоит отметить, что украинская сторона до сих пор официально не комментировала события в Курской области России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Шведские эксперты считают, что операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как для врага, так и для партнеров. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

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