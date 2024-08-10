ISW: командование РФ не хочет перебрасывать подразделения с востока Украины в Курскую область, чтобы не сорвать наступление

Российское военное командование не хочет передислоцировать в Курскую область войска из других оперативных направлений. Захватчики боятся срыва своей наступательной операции на востоке Украины.

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Командование РФ полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе международной границы и укомплектованные солдатами срочной службы, пограничниками ФСБ и подразделениями чеченского спецназа "Ахмат". Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что министерство обороны России заявило 9 августа об отправке дополнительных реактивных систем залпового огня, артиллерии и тяжелой гусеничной техники для усиления сил в Суджанском районе. Кроме того, пропагандисты публиковали кадры, на которых видно, что дополнительные российские войска прибывают в Курскую область. В частности, дополнительные силы и средства прибыли из Тульского областного спасательного центра для помощи в разминировании и эвакуации гражданского населения.

По сообщениям, военное командование оккупантов перебросило силы из неопределенных оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназ ГРУ, дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", 1-й армейский корпус "ДНР" и бывших военнослужащих "Группы Вагнера" в неопределенные районы. Относительно последних – в ISW отметили, что нет возможности проверить это утверждение.

Как отметили аналитики, пока неясно, намерено ли российское военное командование перебросить дополнительные, более боеспособные и хорошо оснащенные силы в пограничную зону.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Бойцы с украинским флагом и синими пометками на форме 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

– 9 августа мэр российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

– Пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" из Африки в Курскую область. Утверждают, что они сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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