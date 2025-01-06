Атаку на терминал Усть-Луга в России совершили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации

Атаку на торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области, который является одним из самых крупных в РФ, осуществила Служба безопасности Украины. В результате успешного попадания повреждены емкости с газовым конденсатом, что приведет к перебоям в работе терминала.

Видео дня

Об этом сообщили источники в СБУ. По их данным, 4 января дальнобойные дроны украинской спецслужбы преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На одном из видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних порубили обломками от взрыва.

Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и приведет однозначно к перебоям в работе терминала.

По словам источника, терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него страна-агрессор РФ продает нефть и газ с помощью теневого флота.

"Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны. Сезон "бавовна"-2025 объявляем открытым!" – сказал собеседник OBOZ.UA в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ, ссылаясь на источники, рассказали, что в ночь на 4 января Усть-Лугу пытались атаковать дроны. Губернатор Ленинградщины тогда заявил, что российское ПВО уничтожило "рекордное количество" дронов.

Чиновник утверждал, что обломки одного из дронов упали в лесу, остальные два якобы были сбиты в районе Лужской губы Финского залива, где расположен порт Усть-Луга.

Этот порт работает с декабря 2001 года. В начале 2020-х годов Усть-Луга стал самым большим в Балтийском море и вторым по величине в России после Новороссийска.

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