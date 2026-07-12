"Атеш" открыл новый коридор для БПЛА в Брянской области: уничтожены вышки РЭБ. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели новую успешную диверсию на территории РФ. Там они сожгли вышки с РЭБами в районах двух городов региона.

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Это поможет эффективно работать по целям на территории РФ украинским пилотам: выведенные из строя вышки с РЭБами создали "прореху" в воздушной обороне Брянщины. Об этом сообщает "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили об уничтожении вышек с комплексами РЭБ в Брянской области РФ.

В движении подчеркнули, что последние диверсии открыли новый коридор для дронов Сил обороны.

"Агенты ""Атеш" ликвидировали важные узлы связи и радиоэлектронной борьбы в городах Фокино и Карачев Брянской области. В ходе скоординированной операции были сожжены вышки, на которых размещались комплексы РЭБ, предназначенные для подавления беспилотников и их навигационных систем", – заявили в движении.

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"Уничтожение этих комплексов образовало брешь в защите приграничья и ослепило местную ПВО, лишив её возможности наводится на цели. Без РЭБ в районе Фокино и Карачева открылся прямой тактический коридор для беспилотников вглубь центральных регионов России. Пока минобороны РФ рапортует о "полной защищенности", наши диверсии снимают барьеры для украинских дронов, расчищая небо над стратегически важными объектами врага.

Как писал OBOZ.UA, раньше агенты "Атеш" устроили диверсию в Ростовской области.

Тогда пострадала логистика противника.

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