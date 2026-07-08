Агенты "Атеш" устроили диверсию в Ростовской области: пострадала логистика противника. Фото и видео

Агенты движения "Атеш" вывели из строя релейные шкафы на железнодорожных станциях Миллерово и Белая Калитва в Ростовской области России. В результате диверсии была нарушена работа автоматики, из-за чего в графиках движения военных эшелонов произошли сбои.

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О результатах проведенной операции сообщили представители движения "Атеш". По их данным, пораженные железнодорожные узлы использовались для переброски резервов, техники и артиллерийских боеприпасов.

Релейные шкафы вывели из строя на станциях Миллерово и Белая Калитва в Ростовской области. Партизаны подчеркивают, что железнодорожные узлы активно используются для транспортировки резервов, военной техники и артиллерийских боеприпасов, которые в дальнейшем распределяются по Покровскому, Краматорскому и Константиновскому направлениям.

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В движении "Атеш" сообщили, что после поджога оборудования была нарушена штатная работа автоматики. Это привело к сбоям в графиках движения военных эшелонов на подступах к основному логистическому хабу в Ростове-на-Дону.

По оценке движения, такие задержки затрудняют оперативную логистику российских войск и вынуждают командование перестраивать цепочки снабжения, теряя время.

Напомним, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершили новую диверсию на территории России. Они вывели из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" уничтожили очень редкую технику оккупантов. Речь идет о тяжелом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5. Его партизаны обнаружили на железнодорожной станции в Воронеже. Таких у россиян осталось очень мало, а производить новые в стране-агрессоре они не способны.

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