'Атэш' разведал ключевой железнодорожный узел в Волгоградской области, через который проходит топливо для войск Путина. Видео

Агенты партизанского движения "Атеш" разведали важный железнодорожный узел в Волгоградской области (РФ), который поставляет топливо для российской оккупационной армии. На объекте не зафиксировано усиленной охраны, поскольку вероятно враг считает, что он находится вне зоны риска.

Однако, координаты этого узла уже известны Силам обороны. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты "Атеш" раскрыли работу стратегической железнодорожной станции РФ

Как отмечается, агенты осуществили разведку узловой железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области, являющейся важным транспортным хабом на пересечении направлений Саратов–Волгоград и Тамбов–Камышин, который также имеет собственное локомотивное депо.

"В ходе наблюдения зафиксированы регулярные стоянки цистерн с нефтью и бензином. Топливо накапливается на путях транзитом – именно отсюда оно идет дальше на юг, питая военную логистику оккупантов", – говорится в сообщении.

Станция расположена на магистральном направлении Кузбасс – Азово-Черноморский бассейн, который является одним из самых загруженных грузовых коридоров России. Ежедневно по этому маршруту проходят десятки поездов с углем, металлом и нефтепродуктами.

Двухпутная электрифицированная линия имеет высокую пропускную способность и используется, в частности, для военных перевозок на южном направлении. Локомотивное депо станции отвечает за обслуживание и ремонт тягового состава, поэтому любые задержки в его работе могут парализовать движение на всем участке.

"Станция работает в штатном режиме без видимых мер усиленной охраны – противник считает тыловую инфраструктуру Поволжья вне зоны риска. Все собранные данные переданы Силам обороны Украины", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, украинские партизаны провели очередную успешную диверсию на железной дороге, которую российские войска используют для продолжения агрессии против Украины. Объект был выведен из строя в Липецкой области. В результате операции был уничтожен грузовой электровоз, который использовался для транспортировки критически важных военных грузов.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что агенты "Атеш" в Ростовской области они уничтожили тепловоз, он не подлежит восстановлению. Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющем важное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении.

