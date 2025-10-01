'Атеш' устроил диверсию на железной дороге, по которой оккупанты перебрасывают 'Шахеды' с завода в Елабуге в зону боевых действий. Фото и видео

Агент партизанского движения "Атеш" устроил диверсию на железной дороге в Чувашии (РФ). Логистика российских оккупационных войск нарушена на участке, по котором военные перевозили дроны-камикадзе типа "Шахед" с завода в Елабуге (Татарстан) в зону боевых действий.

Об этом утром 1 октября сообщила пресс-служба партизанского движения. На Telegram-канале "Атеш" опубликованы фото и видео операции, а также карта.

Очередная диверсия, направленная против логистики страны-агрессора, произошла ночью. "На этот раз была выведена из строя железная дорога, по которой оккупанты перевозят ударные дроны", – сообщили представители "Атеш".

Агент поджег релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатырь.

"Это привело к сбою в движении составов и вызвало задержку поставок боеприпасов и "Шахедов", которые оккупанты используют для ударов по мирным жителям. Ранее мы уже наносили удары по этой логистической цепочке в Мордовии", – рассказала пресс-служба.

Участники "Атеш" заверили, что партизаны продолжат мешать планам РФ. "Российская армия не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, мы достанем их везде", – подчеркнули украинские патриоты.

