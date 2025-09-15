Технику перебрасывают по всему Крыму: 'Атеш' разведал важный военный объект в Севастополе. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали важный военный объект на территории оккупированного Крыма. Речь идет о 758-м Центре материально-технического обеспечения ЧФ РФ в Севастополе.

Именно здесь Черноморский флот получает топливо и другое продовольствие. Об этом партизанское движение сообщило в своем Telegram-канале.

"Атеш" провел разведку 758 Центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ в Севастополе. Наши агенты зафиксировали почти полное отсутствие техники на базе. Одиночные машины выглядят нерабочими", – говорится в сообщении.

Такая обстановка свидетельствует о нехватке ресурсов у врага, поскольку технику вынуждены перемещать по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.

Что известно об объекте

758-й ЦМТО является стратегическим узлом, через который Черноморский флот получает горючее, боеприпасы и продовольствие. Без его функционирования флот фактически лишается возможности вести боевые действия. В частности, склады центра уже неоднократно становились целями атак в районах Сахарной Головки и улицы Шабалина.

"Атеш" продолжает разведку. Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины. Любая информация о складах и перемещении техники имеет значение", – отметили партизаны.

Напомним, по информации "Атэш", российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. Агенты наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя, а в последнее время она практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атеш" вывели из строя ключевую железную дорогу российских войск в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. В результате точной и спланированной операции сгорел релейный шкаф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!