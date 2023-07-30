Авдеевка – это Украина! Защитники установили украинский флаг на многоэтажке возле 'нуля'

Сотрудники Национальной полиции подразделения "Белый ангел", воюющие за Украину плечом к плечу с Вооруженными силами, торжественно установили государственный сине-желтый флаг в многострадальной Авдеевке Донецкой области. Они напомнили, что девять лет назад бойцы подразделения "Правый сектор" спасли город от "русского мира", и он по-прежнему остается украинским.

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Спустя годы полномасштабное вторжение россиян сильно отразилось на Авдеевке, город практически целиком разбомблен. Однако, одна из высоток на окраине устояла – пресс-служба Нацполиции показала кадры, как наши защитники поднимают на ее крыше родной стяг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы, коренные авдеевцы Геннадий Юдин и Дмитрий Соловий, передаем послание, что полиция находится в городе и работает. А это знамя будет показывать врагу, что Авдеевка – это Украина", – сказал участник боев за Авдеевку.

На самом деле установка флага далась бойцам не без риска для жизни: город продолжает подвергаться обстрелам. Однако им удалось задуманное, и так будет и впредь до самой Победы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще осеньюнад деоккупированным Лиманом Донецкой области официально подняли украинский флаг. И хотя город перешел под контроль нашего государства, местных жителей просили не спешить с возвращением.

А уже в мае этого года в захваченном Мариуполе украинские партизаны сожгли на пляже предварительно демонтированный флаг РФ. Таким образом местные патриоты продемонстрировали подлинное отношение к вражескому государству.

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