ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 20 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 320 310 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 бронемашин и 82 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 884 танка, 24 429 ББМ и 40 478 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1749 единиц реактивных систем залпового огня и 1350 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 250 463 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4549 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 90 763 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4132 – специальной техники.

Напомним, Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

Как писал OBOZ.UA, российский захватчик пожаловался на условия, которые бытуют в путинской армии в Украине, куда он попал. Он жаловался на огромные потери россиян, наказания от командира, отношение к подчиненным как к пушечному мясу и в целом недолгую продолжительность жизни их солдат на войне.

