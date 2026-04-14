В Генштабе заявили о поражении радиолокационной станции и ЗРК противника

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Степень повреждений уточняется.

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по средствам ПВО противника", – написал Генштаб ВСУ.

Какие потери понес враг

Так, поражена радиолокационная станция "Небо-У", расположенная в г. Феодосия на временно оккупированной территории Крыма.

Также 13 апреля подтверждено поражение двух объектов на территории Белгородской области РФ. Это радиолокационная станция системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационная станция "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое.

Кроме того, отдельно подтверждено поражение 13 апреля зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое, что на временно оккупированной территории Луганской области.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет!" – отметили в Генштабе.

Какие еще объекты РФ были успешно атакованы ранее

В ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания зафиксированы на трех объектах.

В частности, поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

"Шесхарис"— это крупный перевалочный комплекс, который является конечной точкой магистральных нефтепроводов в Краснодарском крае.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки – прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины. Каждый день простоя терминала – это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", – подчеркнули в "КиберБорошно".

В ночь на 5 марта Силы обороны атаковали оккупантов на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в Черном море, которую Россия захватила еще в 2014 году. Поражена установленная на платформе радиолокационная станция, а также огневые позиции противника на этом объекте.

Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

