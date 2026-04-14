'Некоторые живут неделю после подписания контракта': оккупант пожаловался на 'порядки' в армии Путина и огромные потери

Российский захватчик пожаловался на условия, которые бытуют в путинской армии в Украине, куда он попал. Он жаловался на огромные потери россиян, наказания от командира, отношение к подчиненным как к пушечному мясу и вообще недолгую продолжительность жизни их солдат на войне.

Письмо от оккупанта российский военблогер Максим Климов зачитал в эфире. В письме россиянин описал реалии, как сейчас выглядит их "СВО".

"На 5-м году войны жизнь российского солдата является мелкой разменной монетой, которую можно через месяц после подписания контракта отправить в штурм, а на самом деле есть более короткий срок, и в первом же выходе задвохсотить", – пожаловался оккупант.

Захватчик в письме утверждает, что главное наказание у них – отправление в штурмы .

"Так наказывают за все: поймали со смартфоном – в штурм, через три дня убит, поймали без боевого распоряжения – в штурм, через сутки убит, не продлил контракт – в штурм, не подписал контракт – в штурм", – цитирует письмо военблогер.

Z-военкор констатирует, что жизнь российского солдата дешевле дрона. Так, командиры ВС РФ очень дешево оценивают жизни своих солдат и без сожаления их тратят.

"Три потерянных "Мавика" для командира – это забег на "опорник" с ТМкой (противотанковой миной. – Ред.). Вместо нормальной артиллерийской поддержки человеку дается ТМка или рюкзак, взрывчаткой набитый, – и беги туда. И есть те, которые этим гордятся... А с какой гордостью это показывают! Извините, а где у нас тяжелые "птицы"? А где у нас тяжелая артиллерия? А в чем дело? Почему это стало не просто практикой, а практикой, которой стали гордиться?" – спросил военблогер.

