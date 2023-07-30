Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный

Авиация российской террористической армии продолжает атаковать Украину. Также захватчики в очередной раз сбросили на остров Змеиный две авиабомбы.

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Тактическая авиация врага наносила удары с акватории Черного моря. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В ОК "Юг" подчеркнули, что российские оккупанты атакуют остров Змеиный уже третий раз за текущий месяц. Также в ведомстве отметили, что образцы авиабомб, которые враг сбросил на остров, пока не установлены.

Кроме того, ночью с восточного побережья Азовского моря террористы направили ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям Херсонской и Днепропетровской области. Все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны.

Несмотря на успешную работу сил ПВО, обломки БПЛА упали на территорию одной из агрофирм. В результате возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения, но люди, к счастью, не пострадали.

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. Часть вражеских БПЛА защитники сбили в небе над Днепропетровской областью.

По информации Воздушных сил, российские террористы ночью 30 июля запустили по территории Украины 4 ударных БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены.

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