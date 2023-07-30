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Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный

Алексей Лютиков
War
2 минуты
3,5 т.
Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный

Авиация российской террористической армии продолжает атаковать Украину. Также захватчики в очередной раз сбросили на остров Змеиный две авиабомбы.

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Тактическая авиация врага наносила удары с акватории Черного моря. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В ОК "Юг" подчеркнули, что российские оккупанты атакуют остров Змеиный уже третий раз за текущий месяц. Также в ведомстве отметили, что образцы авиабомб, которые враг сбросил на остров, пока не установлены.

Кроме того, ночью с восточного побережья Азовского моря террористы направили ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям Херсонской и Днепропетровской области. Все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны.

Несмотря на успешную работу сил ПВО, обломки БПЛА упали на территорию одной из агрофирм. В результате возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения, но люди, к счастью, не пострадали.

Остров Змеиный на карте
Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный
Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный
Авиация России сбросила две бомбы на остров Змеиный

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. Часть вражеских БПЛА защитники сбили в небе над Днепропетровской областью.

По информации Воздушных сил, российские террористы ночью 30 июля запустили по территории Украины 4 ударных БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены.

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