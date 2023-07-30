Днепропетровщину ночью атаковали иранские БПЛА: их сбили украинские защитники

Ночью 30 июля российская террористическая армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. Часть вражеских БПЛА защитники сбили в небе над Днепропетровской областью.

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Два БПЛА были уничтожены в Криворожской районе. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, обломки "Шахедов" упали на территорию частной агрофирмы. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Повреждения получило складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг направил ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям с восточного побережья Азовского моря. Кроме Днепропетровской области террористы пытались атаковать Херсонщину, но благодаря силам ПВО все БПЛА были уничтожены.

Напомним, по информации Воздушных сил, российские террористы ночью 30 июля запустили по территории Украины 4 ударных БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 29 июля раздались взрывы. Приблизительно в 16:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Власти подтвердили, что погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

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