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Днепропетровщину ночью атаковали иранские БПЛА: их сбили украинские защитники

Алексей Лютиков
War
1 минута
897
Днепропетровщину ночью атаковали иранские БПЛА: их сбили украинские защитники

Ночью 30 июля российская террористическая армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. Часть вражеских БПЛА защитники сбили в небе над Днепропетровской областью.

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Два БПЛА были уничтожены в Криворожской районе. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, обломки "Шахедов" упали на территорию частной агрофирмы. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Повреждения получило складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг направил ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям с восточного побережья Азовского моря. Кроме Днепропетровской области террористы пытались атаковать Херсонщину, но благодаря силам ПВО все БПЛА были уничтожены.

Днепропетровщину ночью атаковали иранские БПЛА: их сбили украинские защитники

Напомним, по информации Воздушных сил, российские террористы ночью 30 июля запустили по территории Украины 4 ударных БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 29 июля раздались взрывы. Приблизительно в 16:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Власти подтвердили, что погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

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