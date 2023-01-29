Авиация ВСУ дала "по зубам" врагу, войска РФ наступают на 4 направлениях – Генштаб

Российская оккупационная армия пытается продолжать наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, на других – обороняется на ранее занятых рубежах. Силы обороны мужественно защищают Украину и наносят врагу потери. Украинская авиация за текущие сутки нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу захватчиков и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Видео дня

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили две радиолокационные станции врага и склад боеприпасов. Об этом в оперативной сводке вечером в воскресенье, 29 января (340-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За этот день (по состоянию на 18:00) враг 24 раза открывал огонь из реактивных систем залпового огня, в частности по населенным пунктам неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения

В Генштабе предупредили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений противника, вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Однако противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хриновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфин Сумской области; Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял н.п. Двухлетняя, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под вражеские удары попали районы Макеевки, Невского, Кременной, Дубравы Луганской области и Тернов, Ямполевки – Донецкой.

На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийский огонь захватчики открывали по населенным пунктам Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии ВС РФ пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка на Запорожье и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник совершил артиллерийский обстрел пригорода облцентра и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

По информации Генштаба, из больниц оккупированных Каховки и Новой Каховки российские войска вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медучреждения в указанных городах оккупационная "власть" закрывает, вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.

Сводка от спикера ГШ Вооруженных сил Украины Александра Штупуна:

Как писал OBOZREVATEL:

– 29 января оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. По меньшей мере три человека (две мужчины и одна женщина) погибли, еще шесть получили ранения.

– Среди прочего, под прицелом "второй армии мира" оказалась городская клиническая больница, где была ранена медицинская сестра и работница буфета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!