Авиация ВСУ ударила по 21 району сосредоточения врага, войска РФ наступают на Донбассе – Генштаб

Авиация Сил обороны Украины в течение суток, 7 января, нанесла удары по 21 району сосредоточения врага. Также наши ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов россиян.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе на Facebook. Однако оккупанты, вопреки обещаниям хранить "режим тишины" в условиях Рождества, продолжают атаковать сразу несколько направлений.

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", – указали военные.

Следующие направления, которые были атакованы армией РФ в течение суток:

на Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована около 13 населенных пунктов. В частности, это - Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области;

на Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области;

на Авдеевском направлении вражеского огневого воздействия подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области;

на Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Времовка на Донетчине и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области;

на Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это - Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше указали, при каких условиях смогут передать Украине танки Leopard в качестве военной помощи. Для соответствующих поставок ей необходима поддержка широкой коалиции.