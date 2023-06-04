Австралия передала ВСУ брутально-уродливые грузовики: ВСУ превратили их в такси

Правительство Австралии год назад передало Украине 28 бронетранспортеров М-113, а также несколько грузовых машин на базе М-113. Эти грузовики для пехоты с грузовым отсеком вместо пассажирского, который может перевозить людей.

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Об этом пишет Forbes. Обозреватель издания заявил, что австралийские "брутально-уродливые" грузовики украинские воины используют как "такси".

Автор материала отметил, что западные партнеры Украины формируют "все более удивительный транспортный арсенал Украины". что состоит из тысяч транспортных средств самых разных марок и моделей из десятков стран.

"Стремясь поддержать украинские военные усилия, страны склонны отдавать любую имеющуюся в них запасную военную технику и верят, что украинцы найдут ей применение", - пишет издание.

Грузовые машины ALV на базе бронетранспортеров М-113 он назвал "одним из самых удивительных транспортных средств".

ALV – не единственный грузовой вариант классического М-113, БТР американской разработки, широко используемый в течение 60 лет. Особой популярностью пользуется британский грузовой вариант М-113, М-548.

Издание отмечает, что там, где британцы создали M-548, лишив конструкции M-113 к гусеницам и трансмиссии и добавив изготовленный на заказ отсек для экипажа и закрытую грузовую кровать, австралийцы просто вырезали заднюю половину, оставляющую открытую кровать.

"В результате получился грубо простой бронированный грузовой автомобиль, который столь же универсален, как и безобразный. 20-тонный ALV с двумя экипажами с дизельным двигателем мощностью 350 лошадиных сил должен быть способен перевозить не менее пяти тонн груза. Но этим грузом не обязательно". обязательно должны быть запасы или боеприпасы. Это могут быть люди", – пишет автор материала.

Верю в то, что этим странным грузовикам украинцы тоже найдут применение, украинские воины оправдали. Они используют их как своеобразное "такси" на фронте.

"БТРы – боевые такси. Они транспортируют пехоту к краю поля боя, а затем высаживают ее для боя пешком. В этой роли чудак ALV должен работать просто отлично", – добавляет Forbes.

Напомним, 2 июня в Австралии анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В правительстве Австралии заявили, что ВСУ получат дополнительную помощь в сфере безопасности. Точное содержимое пакета будет объявлено в июле.

Кроме того, в Британии воины ВСУ прошли обучение по ведению траншейных боевых действий: процессом руководили инструкторы из Австралии.