Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включая 30 'Бушмастеров'

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Австралии Энтони Албенизи. По итогам переговоров достигнуты договоренности о новом оборонном пакете для украинской армии.

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Он будет включать, в частности, 30 бронетранспортеров "Бушмастер". Об этом сообщил глава государства.

12 июля президент Зеленский встретился с премьером Австралии Албенизи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По итогам переговоров глава австралийского правительства пообещал новую военную помощь украинской армии.

"Переговоры с господином премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров". Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча!" – подчеркнул Зеленский.

Некоторое количество австралийских бронетранспортеров Bushmaster уже находится на вооружении украинской армии. В частности, в свое время министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что именно благодаря этим машинам защитники Украины вышли на реку Оскол, а затем – уволили практически всю Харьковщину.

Бронемашина Bushmaster с колесной формулой 4×4 имеет капотную компоновку с передним расположением двигателя, за ним кабину экипажа и отсек для десанта в едином объеме. Сварной корпус выполнен из стальных бронелистов, обеспечивающих защиту от пуль калибра 5,56 и 7,62 мм. Доступ внутрь осуществляется через дверь в кормовом бронелисте корпуса.

Кроме того, в крыше есть пять люков. Перед передним люком установлена турель для размещения пулеметов калибра 7,62 мм или крупнокалиберного – 12,7 мм. Также предусмотрена возможность установки вместо турели дистанционно управляемых модулей с пулеметным вооружением или 40 мм автоматическим гранатометом.

Одно из ключевых требований к бронетранспортеру Bushmaster – обеспечение выживания экипажа и десанта при подрыве как на стандартных минах, так и самодельных фугасах. Поэтому бронезащита днища достигает наибольшей толщины в местах расположения топливных баков и имеет V-образную форму. Кстати, по словам разработчиков, бронемашина способна выдержать взрыв до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипаж бронетранспортера Bushmaster составляют два человека (водитель и командир), машина может перевозить до восьми бойцов с полным снаряжением и запасом продовольствия. Члены экипажа и десантники размещаются в креслах, конструкция которых близка к конструкции кресел экипажей вертолетов. Интерьер салона выполнен так, чтобы личное имущество и оружие каждого десантника находились непосредственно рядом с его сиденьем.

Возможностей двигателя достаточно, чтобы разогнать бронемашину до максимальной скорости 100 км/ч. В то же время запас хода по шоссе достигает 800 км. А наличие независимой подвески, полный привод и высокий клиренс (470 мм) обеспечивают бронетранспортеру Bushmaster высокую проходимость на разной местности.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с лидерами ряда других партнеров нашего государства.

Достигнут ряд важных договоренностей.

Еще утром глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.