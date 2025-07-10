Автоматическая постановка на воинский учет: в МО сказали, что делать в случае обнаружения ошибок в данных

В Украине заработал механизм автоматической постановки на воинский учет, который больше не требует личного посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Это стало возможным после обновления правительственного постановления №932, которое позволяет интегрировать данные из реестра "Оберег" и Государственной миграционной службы.

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Об этом сообщило Министерство обороны. Отмечается, что автоматизация имеет целью упростить процесс для военнообязанных: не надо стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет.

Также это разгружает работников ТЦК, позволяя им сосредоточиться на ключевых задачах мобилизации.

Нововведение уже позволило охватить несколько категорий граждан, которые ранее часто оставались вне учета – в частности, украинцев за рубежом и юношей в возрасте 17–25 лет, которые впервые подлежат воинскому учету.

В то же время, как признает Минобороны, в системе возможны ошибки. Например, на учет могут попасть лица, которые давно были исключены, или же наоборот – те, кто фактически находится на учете, но не отображается в реестре. Причины могут быть разными: человеческий фактор, пропущенная запись, или некорректная работа при обработке больших объемов информации.

"В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками – принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК", – отметили в Минобороны.

Напомним, онлайн-записи в электронной медицинской системе, например в Helsi, могут помочь собрать информацию о состоянии здоровья, однако не является основанием для автоматического получения отсрочки от мобилизации. Ключевое решение о пригодности к военной службе принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК).

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной в соответствии с действующими законодательными нормами.

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