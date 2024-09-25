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Автомобили, FPV-дроны, "Сахарок" и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

Мария Шевчук
War
2 минуты
2,4 т.
Автомобили, FPV-дроны, 'Сахарок' и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

Очередной груз для ВСУ на сумму свыше 30 млн грн отправился на фронт. Петр Порошенко, который еженедельно возит в войска дефицитные средства поражения и технику, говорит – для победы Украины нужна технологически оснащенная, современная армия, способная эффективно противостоять врагу.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Автомобили, FPV-дроны, "Сахарок" и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

"Именно на это и направлена наша деятельность. Сегодня здесь вы видите детекторы дронов. Те, кто ждал "Сахарок" – время пришло. "Мавики", которые используются не только для разведки, но и для сбросов и уничтожают врага. Дроны "Мольфар и "Хантер", названные в честь моего друга командира батальона, героя Украины с позывным "Хантер" – их мы поставили уже 35 тысяч, а закупили 40 тысяч", – показывает Порошенко FPV-дроны.

Автомобили, FPV-дроны, "Сахарок" и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

"Мы получили данные, что государство, ГССЗИИ на 40 миллиардов гривен бюджетных средств налогоплательщиков, которые они забрали из местных советов, закупили всего 225 тысяч дронов. Представьте, что мы закупили почти 20% от того, что закупило государство. Мы с этим не собираемся мириться. Потому что каждый день задержки означает дополнительные риски наших военных", – говорит Порошенко.

Автомобили, FPV-дроны, "Сахарок" и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

"Очень надеюсь, что государство даже в эти непростые времена научится у нас. Потому что волонтеры истощаются, люди беднеют, возможности донаты сокращаются. А количество заявок растет как лавина. Это значит, что государство должно работать более эффективно", – убежден Порошенко.

Автомобили, FPV-дроны, "Сахарок" и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

Ранее Петр Порошенко заявил, что бюджет 2025 года в условиях войны – это вопрос выживания страны. Поэтому средства военного сбора должны быть направлены исключительно на нужды армии. Порошенко предлагает сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен без повышения налоговой нагрузки на граждан.

"На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов, и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. До 1 октября наша политическая команда внесет поправки, предложения, которые должен быть рассмотрен бюджетным комитетом. "Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы защитить Украину, защитить воинов на фронте. Потому что наша победа – это Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул пятый президент.