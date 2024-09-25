Автомобили, FPV-дроны, 'Сахарок' и РЭБ: военные на фронте получат от Порошенко груз на 30 млн

Очередной груз для ВСУ на сумму свыше 30 млн грн отправился на фронт. Петр Порошенко, который еженедельно возит в войска дефицитные средства поражения и технику, говорит – для победы Украины нужна технологически оснащенная, современная армия, способная эффективно противостоять врагу.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Именно на это и направлена наша деятельность. Сегодня здесь вы видите детекторы дронов. Те, кто ждал "Сахарок" – время пришло. "Мавики", которые используются не только для разведки, но и для сбросов и уничтожают врага. Дроны "Мольфар и "Хантер", названные в честь моего друга командира батальона, героя Украины с позывным "Хантер" – их мы поставили уже 35 тысяч, а закупили 40 тысяч", – показывает Порошенко FPV-дроны.

"Мы получили данные, что государство, ГССЗИИ на 40 миллиардов гривен бюджетных средств налогоплательщиков, которые они забрали из местных советов, закупили всего 225 тысяч дронов. Представьте, что мы закупили почти 20% от того, что закупило государство. Мы с этим не собираемся мириться. Потому что каждый день задержки означает дополнительные риски наших военных", – говорит Порошенко.

"Очень надеюсь, что государство даже в эти непростые времена научится у нас. Потому что волонтеры истощаются, люди беднеют, возможности донаты сокращаются. А количество заявок растет как лавина. Это значит, что государство должно работать более эффективно", – убежден Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что бюджет 2025 года в условиях войны – это вопрос выживания страны. Поэтому средства военного сбора должны быть направлены исключительно на нужды армии. Порошенко предлагает сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен без повышения налоговой нагрузки на граждан.

"На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов, и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. До 1 октября наша политическая команда внесет поправки, предложения, которые должен быть рассмотрен бюджетным комитетом. "Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы защитить Украину, защитить воинов на фронте. Потому что наша победа – это Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул пятый президент.