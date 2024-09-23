Россия убила бабушку и младшего внука, старший – три года в плену: что известно о семье, которая погибла в Кривом Роге

Во время российского обстрела Кривого Рога 21 сентября погиб 12-летний мальчик Максим Шаульский и его 77-летняя бабушка Валентина Сачкова. Старший брат погибшего Максима, Никита, является нацгвардейцем, он защищал Мариуполь и уже третий год находится в российском плену.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Увлекался музыкой и футболом

Ранним утром в субботу, 21 сентября, российские войска обстреляли Кривой Рог баллистическими ракетами. Жители проснулись от нескольких мощных взрывов. Одна из ракет попала в район частной застройки на улице Лабораторной, в дом, где жила 77-летняя Валентина Сачкова. В ту ночь в доме у бабушки ночевал и 12-летний внук Максим Шаульский. Оба они погибли.

В понедельник в лицее, где учился Максим, прошла линейка, на которой школьники почтили минутой молчания память погибшего 7-классника и его бабушки. Дети принесли игрушки и цветы, зажгли свечи в память о Максиме.

В самом учебном заведении OBOZ.UA рассказали, что Максим был очень добрым, веселым, отзывчивым мальчиком.

"Он рос в очень дружной и заботливой семье. Его мама всегда приходила на родительские собрания, интересовалась учебой сына, всегда отзывалась, если требовалась помощь", – говорят в школе.

В этом лицее учились все трое братьев Шаульских – младший Максим, средний Даниил и старший Никита. Старший брат, 25-летний Никита, сейчас находится в российском плену, он нацгвардеец и защищал Мариуполь, потом оказался на "Азовстали".

Также в лицее нам рассказали, что Максим увлекался музыкой, играл в футбол, катался на велосипеде.

Бабушка училась в военном училище

Максим вместе с родителями и средним братом принимал участие в движении за освобождение пленных "Азовстали", часто бывал на митингах.

"Максим Шаульский – это ясное солнышко нашего большого сообщества-семьи, голубоглазое светлое дитя, мальчик, который так мечтал обнять старшего брата, третий год находящегося во вражеском плену!.. Не верится, несмотря на то, что на рассвете я собственными глазами видела изуродованные тела, несмотря на то, что сопровождала осиротевшую семью в течение этого страшного дня", – написала Оксана Латанская.

Мама Максима служит в ВСУ. Вместе с отцом Максима и его тетей они сейчас приехали в Кривой Рог, чтобы похоронить родных людей. В ту ночь дом бабушки Валентины Васильевны был полностью разрушен и сгорел, а дом семьи Максима находится неподалеку, он поврежден.

Сама Валентина Васильевна родом из Узбекистана, там она училась в школе. А потом окончила Высшее военное танковое инженерное училище. Отец погибшего мальчика Андрей тоже родом оттуда – из Ташкента.

В ту ночь российская ракета разрушила несколько домов, кроме Максима и его бабушки также погибла и 79-летняя Любовь Ткаченко.