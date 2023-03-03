Бабушки из ''отрядов Путина'' призвали Госдуму признать террористами СБУ, ГУР и ВСУ. Видео

В связи с "нападением украинской ДРГ на Брянскую область" бабушки из "отрядов Путина" призвали Госдуму признать террористами СБУ, ГУР и ВСУ. Они добавили, что эти организации взяли Украину в заложники.

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Курьезное видео распространилось по сети. Примечательно, что состав "отряда" поменялся.

"Отряды Путина, узнав о нападении на Брянскую область, быстро собрались и решили, что нашей Думе во главе с Володиным надо признать организации ВСУ, ГУР и СБУ террористами. Мы не можем больше терпеть это, это безобразие. Услышьте нас! Мы вас просто пока просим", – заявила предводительница бабушек.

Также вторая бабушка добавила, что "эти террористы" взяли Украину в заложники.

"Брат на брата – украинец на русского, как говорят, – это неправда. Эти названные три группировки – это террористы, с которыми нужно бороться и не заводить людей в заблуждение. Эти три названные инстанции нужно запретить", – добавила третья участница "отряда Путина".

Также еще одна бабушка уверенно отметила, что "терроризм – это плохо".

Важно отметить, что в "отряде Путина" произошли изменения – многолетняя фронтвумен была заменена. Примечательно, что последний раз она показалась публике в компании молодого афроамериканца во время приготовления блинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, в котором пригрозили канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за танков для Украины. Они пригрозили немецкому лидеру тем, что он и его Leopard 2 будут уничтожены.