Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов: войдет

Президент Украины Владимир Зеленский во Франции 7 июня встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров американский лидер объявил о новом пакете оружия для Украины на сумму 225 миллионов долларов.

Встречу с Байденом Зеленский начал после визита в Национальное собрание Франции. На ней присутствуют глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, сообщила корреспондентка CNN в Пентагоне Наташа Бертран и опубликовала фото со встречи.

"Президент Байден и президент Зеленский только начали свою встречу здесь, в Париже, вместе с секретарем обороны Остином и секретарем государственного управления Блинкеном. Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский ему поблагодарил", – написала журналистка в соцсети X в 14-м часу пятницы.

Что войдет в новый пакет оружия от США

По данным агентства Associated Press, новый пакет американской помощи будет содержать:

– боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

– минометные системы и артиллерийские снаряды;

– ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

– зенитные ракеты Stinger;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– 155-мм гаубицы;

– бронетехнику;

– патрульные катера;

– взрывчатку и дополнительные запчасти.

AP добавляет, что вооружение из нового пакета армия Украины сможет применить для ударов по "угрозам внутри России", чтобы защитить Харьков.

А чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из запасов США.

Зеленский и Байден встретились на полях церемоний по случаю 80-летия высадки десанта во французском регионе Нормандии.

Ранее в США подтвердили, что Байден и Зеленский пообщаются на полях мероприятий в Нормандии, а также на саммите G7, запланированном на 13-15 июня в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Зеленский выступил перед парламентом Франции. С трибуны Национального собрания он заявил, что Европа перестала быть континентом мира. Собравшиеся встречали украинского лидера бурными овациями.

Во время своего выступления Зеленский также отверг возможность территориальных уступок РФ по завершению войны и заявил, что Украина сможет победить.

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