'Мы не имеем права проиграть': Зеленский отверг возможность территориальных уступок России

Президент Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России с целью завершения войны. Он подчеркнул, что это только даст Москве паузу перед новой войной.

Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время выступления перед Национальным собранием Франции, которое транслировал Офис президента. Он, в частности, отметил, что РФ не выиграет, потому что этого нельзя допустить.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин", – заявил Зеленский.

В то же время он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Украинцы верят в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще" День Д" еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Зеленский выступил перед Национальным собранием Франции. С трибуны французского парламента он заявил, что Европа перестала быть континентом мира. Собравшиеся встречали президента Украины бурными овациями.

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