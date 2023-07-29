Байден – о провалах оккупантов на фронте: сосредоточены на зверствах

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что оккупационная армия России сосредоточена на совершении зверств в Украине. Так глава Белого дома объяснил провалы оккупантов на фронте.

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Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне в пятницу, 28 июля. Его слова процитировало издание "Голос Америки".

Байден отметил, что в Украине идет не просто война. Россия, которая начала полномасштабное вторжение и оккупировала украинские города, совершает там настоящие зверства.

"Это не просто война, Россия совершает зверства, они на этом сосредотачиваются", – заявил президент США.

Байден отметил, что поддержка Украины со стороны Италии и другие государств имеет большое значение.

"Италия и США решительно поддерживают Украину, и я благодарю вас за очень сильную поддержку в защите от зверств России, и это именно то, чем они есть... Я благодарю итальянский народ, я хочу поблагодарить их за поддержку Украины. Это имеет большое значение", – отметил глава Штатов.

Мелони со своей стороны отметила, что с началом российской агрессии против Украины большинство государств вместе решили защищать международное право. Она подчеркнула, что украинское сопротивление не приближает, а отдаляет угрозу мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times заявило, что Байден тайно приказал правительству США начать делиться доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге. Этот шаг сигнализирует о серьезном сдвиге в американской политике.

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