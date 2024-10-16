Байден объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $425 млн: что в него вошло

В среду, 16 октября, президент США Джо Байден объявил новый пакет оборонной помощи Украине. Он составит $425 млн.

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Об этом сообщил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский. В оборонный пакет, в частности, войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

"Провел телефонные переговоры с президентом Байденом и выразил благодарность Соединенным Штатам за непреклонную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения", – рассказал президент.

Он отметил, что лидерство президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить независимость.

Зеленский также добавил, что предложил своему американскому коллеге рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также они обсудили значимость дополнительных тренировок для украинских воинов.

Отдельное внимание во время разговора президенты уделили предстоящему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, в формате Рамштайн.

"Проинформировал президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы. Продолжаем работать с партнерами по воплощению Формулы мира. Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добродетельной дипломатии", – резюмировал украинский президент.

Ранее сообщалось, что во время визита в Берлин на этой неделе президент США Джо Байден встретится с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эта встреча должна была состояться раньше, во время отмененной из-за мощного урагана в США поездки американского президента в Германию на "Рамштайн".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

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