Байден пообещал, что Украина получит всю необходимую помощь, отвечая на вопрос о Leopard 2

Президент США Джо Байден ответил на нашумевший после восьмой встречи в формате "Рамштайн" вопрос об отправке в Украину немецких танков Leopard 2. Он заявил, что наша страна получит всю необходимую помощь для борьбы с российской агрессией.

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Об этом сообщает CNN. Отмечается, что данное заявление американский лидер сделал, уходя с мероприятия в Белом доме.

"Украина получит всю необходимую помощь", – ответил Байден на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он цель Польши отправить танки немецкого производства в Украину.

Как известно, в последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard 2 в Украину. Более того, они признались, что не позволят сделать это любой другой стране, имеющей их на вооружении.

Ситуация изменится только, если США также согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев. Однако Пентагон уже несколько месяцев заявлял, что не собирается это делать, из-за логистических затрат.

"Они держат нас за баррель", – заявил днем ранее представитель Белого дома.

Чиновник добавил, что немцы требуют танки для танков и не сдвинутся с места, рассматривая любые другие предложения США, чтобы подтолкнуть Берлин к отправке Leopard 2.

Напомним: в Берлине тысячи человек вышли в Бундестаг с требованием передать Украине эти бронемашины. Они скандировали фразу: "Нам нужны танки" и держали в руках украинские флаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard сегодня не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 января, день, когда состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн" стал днем оборонных новостей для нашей страны. Однако, как подчеркнул глава государства, за танки придется еще побороться.

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