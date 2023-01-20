Сегодня день оборонных новостей для Украины, но за танки придется еще побороться, – Зеленский об итогах ''Рамштайна-8''

20 января, день, когда состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский назвал днем оборонных новостей для нашей страны. Однако, как подчеркнул глава государства, за танки придется еще побороться.

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Об этом гарант заявил в рамках своего традиционного вечернего обращения. Зеленский отметил, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня день "Рамштайна" и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не все можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна". Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но в общем можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость", – сказал лидер страны.

По его словам, партнеры принципиальны в своем отношении и они будут поддерживать Украину, сколько необходимо для нашей победы над Россией.

"Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято. Я обратился сегодня к участникам встречи в Рамштайне, нашей контактной группе по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что всего за неделю удалось добиться нескольких вещей.

"Это то, что дал наш дипломатический марафон, который идет от моего визита в Вашингтон. Звонки и переговоры – ежедневно. Публичные и непубличные. Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо – и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты по бронетехнике – добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительны результаты ракет для реактивных систем и для наших зенитчиков. Один из самых больших оборонных пакетов объявлен Соединенными Штатами", – рассказал президент.

Также он поблагодарил всех, кто на этой неделе сделали очередные шаги в поддержке нашей совместной защиты.

"Дания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и другие – спасибо вам! Спасибо Канаде и лично Премьер-министру Трюдо!" – сказал Зеленский.

Также он упомянул об оперативности предоставления военной помощи нашей стране.

"Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть, – это время, время снабжения. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро – для нашей обороны. Следующая неделя, к которой мы уже готовимся, должна также принести свои оборонительные плоды", – сказал гарант.

Он добавил, что сегодня встретился с прибывшими в Киев американскими сенаторами.

"Господа Грэм, Блюменталь и Вайтгауз, спасибо за содержательные переговоры. Крайне важно в этом году не убавлять динамики нашего сотрудничества – Украины и Соединенных Штатов – во всех сферах. Я уверен, что так и будет. Главная тематика – конечно, оборона. Защита нашего неба, танки для Украины, необходимые нам для освобождения нашей территории дальнобойные ракеты. Услышал понимание наших потребностей", – проинформировал Зеленский.

Также он рассказал, что вел беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Об общей ситуации на поле боя в Украине и в Черноморском регионе. О том, как реализовать конкретные пункты нашей формулы мира, полезной для абсолютно всех в мире. Я благодарю господина Президента за поддержку нашего видения безопасности", – отметил Зеленский.

Кроме того, сегодня состоялась церемония вручения верчих грамот новыми послами государств-партнеров, прибывших в Украину. Это – Финляндия, Кипр, Австрия и Ливия.

"Подписал указ о награждении наших воинов – 153 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Бойцы 30-й, 53-й, 92-й, 93-й и 110-й механизированных бригад, 56-й мотопехотной бригады, 60-й пехотной бригады и 102-й бригады терробороны. Я благодарю всех, кто воюет за Украину!" – заявил президент, подчеркнув, что сегодня – День памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Это было одно из самых трудных и принципиальных битв для Украины. Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную крепость. То, что уберегло Украину, то, что проявляет наш стальной дух в чрезвычайной стойкости и храбрости украинцев на поле боя. Я благодарю каждого, кто тогда выдержал. Я благодарю всех, кто тогда помогал. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину после 24 февраля, после 2014 года и во все времена, когда наш народ защищал себя!" – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard сегодня не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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