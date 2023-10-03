Байден провел переговоры с ведущими союзниками США по поддержке Украины – CNN
Американский президент Джо Байден провел онлайн-переговоры с 11 партнерами по оказанию военной поддержки Украине. Он заручился поддержкой представителей ведущих государств, поскольку перспектива поступлений новых пакетов от Соединенных Штатов может иметь некоторые препятствия на фоне грядущих выборов в США.
Об этом сообщило издание CNN. Союзники поддержали американского лидера и указали, что едины в желании и дальше оказывать содействие Украине для победы над Россией.
"Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительную военную технику, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равны миру и безопасности в Европе", – по завершении разговора сказал глава Евросовета Шарль Мишель.
"Хороший разговор с лидерами НАТО, который инициировал президент Соединенных Штатов. Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, мы все привержены поддержке Украины столько, сколько потребуется", – обозначил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Кроме них, в видеоконференции в Овальном кабинете приняли участие и такие партнеры Украины и члены НАТО:
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
- премьер-министр Японии Фумио Кисида;
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Румынии Клаус Йоханнис;
- премьер-министр Великобритании Риши Сунак;
- министр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Напомним, на прошлой неделе Конгресс утвердил проект финансирования правительства США на 45 дней, который не предусматривает пакетов оружия для украинской армии. В нем указана только материальная помощь Киеву для ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", – выступил в ответ на это решение Конгресса Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным американской прессы, у Пентагона имеется в наличии $5,2 миллиарда для предоставления военной поддержки Украине. При текущих уровнях расходов этих средств хватит примерно на полгода.
После встречи президента Байдена в Белом доме с Зеленским последний сообщил, что Украина и США договорились о совместной работе для производства оружия и оборонных систем.
"Очень важна встреча с президентом Байденом, его командой. Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас", – сообщил глава государства.
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