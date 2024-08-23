Байден провел телефонный разговор с Зеленским и объявил о новом пакете помощи – Белый дом

Президент США Джо Байден в канун Дня Независимости Украины провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, "чтобы выразить непоколебимую поддержку Америки народу Украины". Он анонсировал новый пакет военной помощи, детали которого Вашингтон раскроет уже в ближайшее время.

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Заявление Байдена распространила пресс-служба на сайте Белого дома. "Завтра – когда народ Украины будет отмечать свой День независимости – пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – подчеркнул американский лидер.

Он похвалил украинцев за сопротивление российской агрессии, за возвращение около половины территории, захваченной ВС РФ в первые дни полномасштабной войны.

Украинцы "остались непоколебимы перед лицом отвратительных военных преступлений и зверств России", день за днем отстаивали ценности, которые объединяют жителей Украины и США.

"Вот почему я горжусь тем, что мы объявим сегодня [23 августа] о новом пакете военной помощи Украине", – сказал президент Соединенных Штатов.

Что включает в себя новый транш помощи Силам обороны

– ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины;

– оборудование для борьбы с беспилотниками;

– противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя;

– боеприпасы для солдат на передовой;

– мобильные ракетные системы для использования близ линии фронта.

Кроме того, Вашингтон вводит новые санкции в отношении почти 400 организаций и лиц, которые способствуют незаконной войне РФ.

"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Победит независимый народ Украины, и Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры будут продолжать поддерживать его на каждом шагу", – подытожил Байден.

Президент Зеленский поблагодарил коллегу за теплые поздравления и непреклонную американскую поддержку, новую помощь для Сил обороны и санкции против государства-агрессора.

Ограничения коснуться топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и ВПК РФ, сообщил в Telegram глава Украинского государства.

"Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, громад и критической инфраструктуры", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно соцопросу КМИС, День Независимости является третьим по значимости праздником для украинцев, уступая только Рождеству и Пасхе.

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