Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине ко Дню независимости

В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки войдут армейские внедорожники HMMWV, противотанковые системы Javelin и AT-4, различные боеприпасы, средства для борьбы с БПЛА, медицинское оборудование, оборудование для разминирования, запчасти и прочее. Общая стоимость – 125 миллионов долларов.

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Объявление об этом Пентагон сделал 23 августа. На сайте МО США пресс-служба вспомнила о Дне независимости, который Украина празднует 24 августа.

Этот транш – уже 64-й, который администрация Джо Байдена предоставляет Киеву из запасов американского Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

Что получит Украина от Соединенных Штатов

– оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

– БК для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (для HIMARS);

– артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм;

– тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;

– боеприпасы к стрелковому оружию;

– медицинское оборудование;

– подрывное оборудовании и боеприпасы;

– запчасти, вспомогательное оборудование;

– услуги, обучение и транспортировка.

"В то время как Украина готовится праздновать свой День независимости 24 августа – спустя более двух с половиной лет после начала полномасштабного вторжения Кремля – Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке отважных защитников Украины, которые продолжают бороться против российской агрессии", – заверили в Вашингтоне.

Напомним, что анонс новой помощи для Сил обороны ранее в этот же день сделал глава США Джо Байден, который созвонился с президентом Владимиром Зеленским.

Байден, поздравляя украинцев с Днем Независимости, заверил: "Война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 23 августа сказал, что администрация Джо Байдена ведет диалог с Украиной касательно разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Никакие новые решения пока не приняты.

– По данным Politico, запрет на дальнобойные удары западным оружием по РФ связан с тем, что в Вашингтоне рассчитывают в будущем перезагрузить отношения с Москвой.

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