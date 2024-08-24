Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине ко Дню независимости
В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки войдут армейские внедорожники HMMWV, противотанковые системы Javelin и AT-4, различные боеприпасы, средства для борьбы с БПЛА, медицинское оборудование, оборудование для разминирования, запчасти и прочее. Общая стоимость – 125 миллионов долларов.
Объявление об этом Пентагон сделал 23 августа. На сайте МО США пресс-служба вспомнила о Дне независимости, который Украина празднует 24 августа.
Этот транш – уже 64-й, который администрация Джо Байдена предоставляет Киеву из запасов американского Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
Что получит Украина от Соединенных Штатов
– оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
– БК для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (для HIMARS);
– артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм;
– тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
– противотанковые системы Javelin и AT-4;
– многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;
– боеприпасы к стрелковому оружию;
– медицинское оборудование;
– подрывное оборудовании и боеприпасы;
– запчасти, вспомогательное оборудование;
– услуги, обучение и транспортировка.
"В то время как Украина готовится праздновать свой День независимости 24 августа – спустя более двух с половиной лет после начала полномасштабного вторжения Кремля – Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке отважных защитников Украины, которые продолжают бороться против российской агрессии", – заверили в Вашингтоне.
Напомним, что анонс новой помощи для Сил обороны ранее в этот же день сделал глава США Джо Байден, который созвонился с президентом Владимиром Зеленским.
Байден, поздравляя украинцев с Днем Независимости, заверил: "Война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 23 августа сказал, что администрация Джо Байдена ведет диалог с Украиной касательно разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Никакие новые решения пока не приняты.
– По данным Politico, запрет на дальнобойные удары западным оружием по РФ связан с тем, что в Вашингтоне рассчитывают в будущем перезагрузить отношения с Москвой.
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