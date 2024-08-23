США обсуждают с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по территории РФ, – Кирби

Администрация президента США Джо Байдена ведет диалог с Украиной касаемо разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Однако никакие новые решения еще не приняты, а переговоры по этому вопросу продолжаются.

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Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы Украины действуют в рамках ранее согласованных правил применения американских боеприпасов.

Напомним: недавно руководство США подтвердило: у Украины есть разрешение на удары оружием США по Курской области – по территориям, которые еще контролируют захватчики.

"Как вы знаете, наш президент разрешил им использовать боеприпасы США через границу (с Курской областью) для борьбы с неизбежной угрозой. Но мы все еще ведем с ними разговоры. Пока нет новых политических решений, которые были приняты", – рассказал Кирби.

Он уточнил, что пока "нет изменений в указаниях, предоставленных украинцам относительно того, где и как они могут использовать американское оружие".

"Мы ведем разговоры, общаемся каждый день с украинцами о том, что они делают. Я имею в виду, что им разрешено использовать предоставленные США ресурсы для защиты от российской агрессии", – добавил Кирби.

Представитель Белого дома также сказал, что не располагает информацией о применении машин и снарядов HIMARS в Курской области, однако украинские военные могут использовать это американское оружие на указанных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, позиция США по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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