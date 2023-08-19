Байден: Россия уже проиграла в войне в Украине, ее цель не будет достигнута

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что последствия войны, которую Россия начала в Украине "выходят далеко за пределы Европы". При этом он отметил, что страна-агрессор фактически уже проиграла эту войну.

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У оккупантов нет возможности достичь своей первоначальной цели. Об этом американский президент сказал во время выступления после саммита с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи, который состоялся 18 августа в Вашингтоне, передает CNN.

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявила. Это невозможно… Руководство Японии с самого первого дня было критически настроено дать понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", – сказал он.

При этом Байден сказал, что причина, которую российский диктатор Владимир Путин выдумал для вторжения в Украину, "смехотворная".

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И момент был сразу признан, если я не ошибаюсь вами, господин премьер-министр (обращаясь к премьер-министру Японии Фумио Кисидо. - Ред.), что мы находимся в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы стояли на месте, какое заявление было бы отправлено Китаю о Тайване? Какой сигнал это пошлет по всему миру?" – заявил глава Белого дома.

Байден добавил, что война в Украине – не только проблема Европы.

"Вторжение – это не только европейская проблема. Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры США, Японии и Южной Кореи провели в Вашингтоне саммит, одним из результатов которого стало подтверждение того, что страны продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России. Кроме того, государства договорились ввести новые санкции против Москвы.